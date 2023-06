Een 50’s villa in de Vlaamse Ardennen met buitenkeuken, serre, jacuzzi en veel meer: binnenkijken in de woning van Evy en Christophe — © Billie

Het geheim van deze zonovergoten villa in hartje Vlaamse Ardennen? Een hoofd vol interieurideeën, een man die alles kan, kringloopgelukjes en oog voor detail. Want ja, hier passen zelfs de schuursponzen in het woonconcept.