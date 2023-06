Na rel rond Vinicius Jr. in het voetbal, nu ook ophef na racisme bij Spaanse basketbaltopper tussen Real Madrid en Barcelona

In Spanje is ophef ontstaan na mogelijk racisme bij de finale van de basketbalcompetitie tussen Real Madrid en Barcelona. De Nigeriaanse speler James Nnaji van Barcelona zou door iemand uit het publiek racistisch zijn beledigd toen hij van de teambus stapte.

Diverse media in Spanje hebben een video gedeeld van het incident. Barcelona-coach Sarunas Jasikevicius, die met zijn ploeg de finale won, vergeleek het incident met de racistische uitlatingen jegens voetballer Vinícius Junior van Real Madrid. “Dit is heel triest. Er is veel gesproken over Vinícius, ook wij moeten kijken hoe we hiermee omgaan”, zei de Litouwse coach. “Ik denk niet dat dit gedrag past bij de waarden van Real Madrid en de supporters van de club.”

Op de video is onder meer te horen hoe een omstaander “negro de mierda” roept.

De Braziliaanse voetballer Vinícius Junior was afgelopen seizoen regelmatig mikpunt van racisme bij wedstrijden met Real Madrid. In mei ging het mis bij het duel met Valencia. Drie mensen zijn hiervoor gestraft. Beide basketbalclubs zijn gelieerd aan de voetbalclubs van Barcelona en Real Madrid.