Hoe dichter bij het strand, hoe duurder het appartement

Hoe dichter bij het strand, hoe duurder vastgoed aan de kust. Immoweb plakt daar nu ook een cijfer op. Als dat strand op minder dan een minuut wandelen is, stijgt de prijs met 30 procent. Tussen een en vijf minuten wandelen maakt een appartement ruim 10 procent duurder. Een appartement op vijf tot 10 minuten wandelafstand van het strand heeft nauwelijks nog meerwaarde in vergelijking met vastgoed dat verder dan 10 minuten stappen ligt.

Uit cijfers van Immoweb blijkt ook een vertraging van de prijsstijgingen aan de kust. De voorbije drie jaar werden appartementen er wel nog 17,6 procent duurder, tegen 12,5 procent voor een gemiddeld appartement in ons land.

Knokke

Duurste gemeente blijft Knokke. Een appartement kost er gemiddeld 6.506 euro per vierkante meter, gevolgd door Nieuwpoort (4.654 euro) en Koksijde (4.263 euro). De prijzen in Knokke stegen de voorbije drie jaar ook het sterkst. In drie jaar tijd werden appartementen er 30 procent duurder.