Paars onderonsje en Luikse derby zijn de openingswedstrijden in 1B

RSCA Futures-Beerschot en Seraing-SL16 zijn op vrijdag 11 augustus (om 20 uur) de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen in de Challenger Pro League. Dat maakte de Pro League donderdag bekend bij de kalendervoorstelling in het Atomium in Brussel.

De Challenger Pro League start volgend seizoen met zestien ploegen, vier meer dan dit seizoen. Twee teams promoveren zeker naar de Jupiler Pro League, een derde mag zijn kans gaan in een barragewedstrijd.

De reguliere competitie telt dertig speeldagen en eindigt in het weekend van 21 april. Dan kennen we de kampioen en de tweede promovendus. De Promotion Play-offs starten in het weekend van 26 april en eindigen in het weekend van 26 mei met de terugmatch van de barrages tegen een Jupiler Pro League-club. Daarin staat een derde promotieticket op het spel.

De Pro League bedacht door de vier extra teams ook twee nieuwe tijdslots: een tweede op zaterdagavond om 20u00 en eentje op zondag om 13u30. De thuisduels van U23-ploegen worden niet meer uitgezonden door rechtenhouder Eleven Sports.

Eerste speeldag:

Vrijdag 11 augustus:

20u: RSCA Futures - Beerschot

20u: Seraing - SL16

Zaterdag 12 augustus:

16u: Club NXT - Lierse

20u: Patro Eisden - Deinze

20u: FC Luik - FC Dender30

Zondag 13 augustus:

13u: Jong Genk - Beveren

16u: Oostende - Lommel

19u15: Zulte Waregem - Francs Borains