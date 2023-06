Al wandelend je geluksgevoel versterken in Horpmaal

Dienstencentrum’t Hofke en de Heerse dienst Welzijn openden deze week officieel deze 4 kilometer lange wandeling in deelgemeente Horpmaal. “Dit project is het resultaat van een intergemeentelijke samenwerking in Haspengouw rond gezondheid”, vertelt eerste schepen Heidi Pirlotte (VLDumont). “Dit jaar werd er gekozen om een actie te doen rond geestelijke gezondheid. In verschillende Haspengouwse gemeentes werd daarom een gelukswandeling geopend, want wandelen is niet alleen goed voor de gezondheid maar heeft ook een helende werking voor ons geluk. We hebben gekozen voor een rustgevende wandeling met prachtige vergezichten doorheen de velden van Horpmaal.”

Reflectievragen

Een 70-tal deelnemers mocht de gelukswandeling inwandelen. “Ze kregen een pillendoosje cadeau met als motto: wandelen is het beste medicijn”, vertelt Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “Onderweg konden ze info en concrete tips verzamelen uit de Geluksdriehoek van Gezond Leven om er zelf mee aan de slag te gaan. Op de borden langs de wandelroute laten verschillende reflectievragen, zoals ‘waar ben jij dankbaar voor’, je eventjes stilstaan bij wat geluk voor jou betekent en hoe je dit ervaart. Via de doe-opdrachten ontdek je dan weer wat je zelf kan doen om je geluk te versterken en hoe je kan omgaan met moeilijke momenten. Die opdrachten maken deze wandeling een leuke activiteit om alleen of samen met je familie en vrienden te doen.”

De gelukswandeling is toegankelijk voor zowel rolstoelen als kinderwagens en start aan het dorpspleintje Tuyter. Een kaartje van de wandeling is gratis te verkrijgen bij de dienst Welzijn. (frmi)