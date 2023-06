Minder verkeersdoden in Vlaanderen in 2022, wel meer ongevallen met doden of gewonden

Afgelopen jaar daalde het aantal verkeersdoden in het Vlaamse Gewest met negen procent, terwijl het aantal ongevallen met doden of gewonden tegelijk een stijging met tien procent meemaakte ten opzichte van 2021. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Vooral fietsers worden steeds meer slachtoffer, maar ook de positie van andere kwetsbare weggebruikers blijft precair.

Sinds 2005 is het aantal verkeersdoden gehalveerd. Ook afgelopen jaar zette de daling zich voort van 310 slachtoffers in 2021 naar 282 in 2022. Daarnaast waren er in 2022 ook 2.389 zwaargewonde verkeersslachtoffers. In 2005 haalde dat aantal net de kaap van 4.000 niet, wat wijst op een aanzienlijke daling.

Een derde (33 procent) van de verkeersdoden zat in een personenwagen. Dat cijfer is sinds 2005 sterk gedaald. Het aandeel van de kwetsbare weggebruikers (voetgangers en fietsers) steeg dan wel weer van een naar twee vijfde in de periode 2005-2022. Vooral fietsers worden nog meer het slachtoffer dan voordien. Bovendien zijn er ook nog steeds veel ongevallen met e-steps, meldt Stef Willems van het verkeersinstituut Vias. “Er wordt gewoon meer gefietst en gebruikgemaakt van steps”, verklaart de woordvoerder.

“Mikken op sterkere daling”

In het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg het aantal verkeersdoden vorig jaar wel. “Vlaanderen doet het dus relatief beter, maar we moeten op een nog sterkere daling mikken”, aldus Willems. België wil tegen 2030 het totale aantal verkeersdoden beperken tot maximaal 320.

Wel vonden er in het Vlaamse Gewest nog het meeste ongevallen plaats, namelijk 62 procent, tegenover 11 procent in het Brusselse Gewest en 27 procent in het Waalse Gewest. In totaal gebeurden er vorig jaar in Vlaanderen 23.381 ongevallen met doden of gewonden. Dat cijfer klimt opnieuw naar boven na twee ‘rustigere’ coronajaren 2020 en 2021.