Conner Rousseau reageert op melding bij parket: “Ik sta recht in mijn schoenen”

Dit is het zoveelste bewijs van de “doelbewuste haat- en roddelcampagne” die tegen Conner Rousseau gevoerd wordt. Zo reageren Conner Rousseau en zijn partij Vooruit op het bericht dat er een melding bij het Antwerpse parket gedaan werd tegen de partijvoorzitter. Daarin is sprake van “ernstige zedenfeiten”.

Woensdagvoormiddag is bij het parket in Antwerpen een melding gedaan tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. Dat bevestigt het Antwerpse parket. In die melding is sprake van “ernstige zedenfeiten” in de nasleep van een amoureuze relatie.

Die melding komt bovenop een eerdere melding bij het parket van West-Vlaanderen rond vermeend grensoverschrijdend gedrag, een onderzoek dat geseponeerd werd. Daarnaast is er ook een onderneemster die weken geleden als verontruste moeder melding maakte bij het Antwerps parket over het gedrag van Rousseau jegens haar zoon. Dat opsporingsonderzoek loopt nog.

Volgens Conner Rousseau en zijn partij Vooruit kaderen die meldingen allemaal in een “doelbewuste haat- en roddelcampagne” waarvan Rousseau volgens hen al maanden het doelwit is. “De berichten over een melding bij het parket van Antwerpen zijn daar het zoveelste bewijs van”, staat in een persmededeling van Rousseau en de partij.

“Bepaalde figuren binnen de politiek en de media proberen de reputatie van Rousseau te beschadigen met roddels, geruchten en leugens. Ze zetten mensen bewust aan om het gerecht te betrekken om hun laster meer gewicht te geven.”

Heksenjacht

Volgens Conner Rousseau passen alle beschuldigingen in een heksenjacht tegen zijn persoon. Maar Rousseau houdt zijn onschuld staande: “Ik sta recht in mijn schoenen”.

“De ongeziene klopjacht heeft slechts één doel: Conner en Vooruit kapot maken”, aldus nog Vooruit. “Dat is blijkbaar je lot als je in dit land te populair wordt en de stilstand in de politiek wil doorbreken.”

Nog volgens de persmededeling bekijken Rousseau en Vooruit of er juridische stappen gezet kunnen worden.