“Stuur me maar een locatie”: Elon Musk daagt Mark Zuckerberg uit voor kooigevecht

De twee hebben al veel rivaliteit doordat ze allebei eigenaar zijn van uiterst populaire sociale mediaplatformen. Musk is eigenaar van Twitter, Zuckerberg is de grote baas van Facebook en Instagram. Die laatste zou de concurrentie nog meer willen opvoeren door een alternatief voor Twitter op te richten. Daar heeft Musk dinsdag op gereageerd. “Ik weet zeker dat de aarde niet kan wachten om onder Zuckerbergs duim gehouden te worden met geen andere keuze, schrijft hij op Twitter. “Alles zal dan tenminste ‘normaal’ zijn. Ik was daar al even bezorgd om.”

In de reacties waarschuwt iemand Musk dat hij wel moet oppassen, omdat Zuckerberg onlangs een Braziliaans jiujitsu-toernooi heeft gewonnen. De Twitter-eigenaar zegt daarop dat hij wel een kooigevecht tegen de Facebook-oprichter wil als hij daar ook open voor staat. Donderdagnacht heeft Zuckerberg daarom gereageerd: “Geef mij een locatie”, schrijft hij in zijn Instagram-story. Drie uur later suggereerde Musk om in The Octagon in Las Vegas te vechten.

Zuckerberg vraagt in zijn Instagram-story om een locatie. — © Instagram Mark Zuckerberg

Al tactiek klaar

Beide techmiljardairs hebben al wat ervaring met vechtsporten. Zuckerberg heeft in een interview gezegd dat hij tijdens de coronapandemie begonnen is aan Braziliaans jiujitsu. In mei deed hij voor het eerst mee aan een toernooi en won daar een gouden en zilveren medaille. Ook Musk heeft in de podcast van Joe Rogan gezegd dat hij even aan karate, taekwando, judo en Braziliaans jiujitsu heeft gedaan. Op Twitter laat hij weten dat hij zelfs al een tactiek heeft voor het gevecht: “Ik heb een geweldige gevechtsbeweging die ik de walrus noem. Hier ga ik op iemand liggen en doe ik verder niks.”