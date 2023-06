Wie wurgde Neske in Tongeren? HBvL gaat 50 jaar later op zoek naar antwoorden

In de avond van dinsdag 20 oktober 1970 wordt de 61-jarige Neske Boedry op gruwelijke wijze vermoord in de slaapkamer boven haar kruidenierswinkel in Tongeren. Gewurgd met een BH, waarna de moordenaar een poot van het loodzware bed op haar hals plaatste. Ook al is de brutale misdaad een halve eeuw oud, toch blijft de verontwaardiging. Want niet alleen is de moord nooit opgelost, nu blijkt ook dat het dossier verdwenen is.