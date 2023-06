Milan-ster Rafael Leao onder de indruk van straffe pass van Charles De Ketelaere op beloften-EK: “Krak!”

Scoren lukte niet voor De Ketelaere, een geniale assist geven bijna. Vlak voor de pauze zette De Ketelaere met een heerlijke doorsteekpass Openda alleen voor doel, maar de spits van Lens knalde de uitstekende mogelijkheid op Anderlecht-keeper Verbruggen.

De beelden van de ingeving van De Ketelaere gingen al snel viraal op sociale media en werden ook gedeeld door Portugees international Rafael Leão. “Krak!”, toonde de AC-Milan-vedette zijn bewondering voor zijn ploegmakker.

Net als De Ketelaere had Leão het moeilijk in zijn eerste jaren bij Milan. Hij weet dus als geen ander wat onze landgenoot momenteel doormaakt. Toen De Ketelaere begin februari in de Champions League-wedstrijd tegen Tottenham Hotspur een grote kans naast kopte, was het de Portugees die de teleurgestelde Belg ging troosten. Op zijn Instagram Stories plaatste Leão “It’s coming”, doelend op goals van De Ketelaere. Voor aanvang van de wedstrijd tegen Fiorentina begin maart – de Portugees was zelf geschorst –, stuurde hij de boodschap “CDK will score today, u saw it here first” de wereld in via zijn Instagram Stories. De voorspelling van Leão kwam niet uit, maar het toont wel dat hij gelooft in de kwaliteiten van zijn Belgische ploegmaat.