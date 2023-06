Neos Hasselt bezoekt Afrikamuseum en Marollen in Brussel

Brussel bezoeken op een hete lentedag, een uitdaging voor 56 leden van Neos Hasselt. Op het programma niet de traditionele blikvangers als de Grote Markt, Manneke Pis of het Atomium. Wel de typische Brusselse volksbuurt, de Marollen met de alom bekende rommelmarkt op het Vossenplein: een onbekende visiteplaats die verraste in menig opzicht. Na een etentje in een Brussels Grand Café trok het gezelschap naar het (vernieuwde) Afrikamuseum in Tervuren. Een verre herinnering voor enkelen in de groep, die in hun jeugdjaren als eens waren gepasseerd, maar die er nu een heel ander, boeiend museum terugvonden.