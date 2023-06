De Kleine Herderstas uit Genk viert het 30-jarig bestaan

Zo werden de gasten afgelopen zaterdag feestelijk onthaald op de met vaandels versierde parking waar ook een triskel aangebracht was, een driebenige spiraal gevormd met witte keien en in ‘t midden een offerschaal. In de zaal hingen gekleurde herderstasjes waarop activiteiten stonden vermeld die in die afgelopen 30 jaar zijn doorgegaan. Door in de fotoboeken te snuisteren, kwamen de herinneringen van die mooie ontmoetingen vlot naar boven. Een emotioneel moment was er wanneer de burgemeester de eerste voorzitter Steven Lemmens vermeldde, die overleed in 2016.Maar niet enkel 30 jaar werd gevierd, zo ook de Midzomer. De tijd dat de zon op het hoogst aan de hemel staat. Het ritueel van De Kleine Herderstas werd op traditionele wijze afgerond met ambachtelijke zonnekoek en gemarineerde kruidenwijn.