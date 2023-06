Neos Dilsen-Stokkem fietst naar Thorn

Na het vertrek aan het zwembad in Rotem ging het richting de Maas voor een mini-cruise met het fietsveertje. Ze fietsten in Nederland langs de Maas richting het vestigingsstadje Stevensweert. Vervolgens ging het langs het schiereiland Maasbracht, de haven van Wessem, waar het Julianakanaal en de Maas samenkomen, om uiteindelijk aan te komen in restaurant Humphreys in “Parc Maasresidence in Thorn. Daar konden de fietsers de beentjes onder tafel steken en van een maaltijd genieten. Nadien fietsten ze terug naar huis via het witte stadje.