Emma en Marit verbazen met hun kapperstalent

Deelnemen aan de Joico School Contest is op Hast Katholiek Onderwijs Hasselt een jaarlijkse traditie. Joico is een bekende firma van schoonheidsproducten. Eén van hun troeven is de opleiding van jonge mensen en de waardering voor het kappersberoep. Ook dit jaar schreef de school haar leerlingen in voor de wedstrijddagen in februari. Leerlingen werkten per twee of drie. Emma Henkens en Marit Verguts troffen elkaar in hetzelfde team. Robby Osselaer en Sofie Schrauwen van het gerenommeerde Bobhead Creative Hairdressers gaven eerst workshops rond snit en kleuren. De technieken uit de workshops en minstens drie kleuren toepassen waren de opdracht van de wedstrijd. Het team paste dit toe op hun oefenhoofd. De naam High Level vonden ze in een tekst op het moodboard dat ze opstelden. Enkele maanden later werden alle deelnemers uitgenodigd in de Tripl in Merchtem voor de finale en prijsuitreiking. Team High Level won de eerste prijs in zowel de categorie Mid-length als de categorie Overall winner. Uiteraard is de school erg trots op deze prestatie. Beide meisjes zitten in hun laatste jaar Haarstilist en gaan aan de slag in een kapsalon. De dubbele winst in deze wedstrijd zal pronken op hun cv.