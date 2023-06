Oekraïens president Volodimir Zelenski waarschuwt voor Russische terreuraanslag in kerncentrale Zaporizja

De Oekraïense president Volodimir Zelenski waarschuwt dat Rusland een terreuraanslag op de door de Russen bezette kerncentrale van Zaporizja in overweging neemt. “De wereld moet gewaarschuwd worden, zodat de wereld kan en moet reageren”, aldus Zelenski in een videoboodschap op zijn sociale media. Moskou heeft de beschuldiging al ontkend.

“We hebben net een rapport ontvangen van onze inlichtingen en van de veiligheidsdienst van Oekraïne”, zei hij. De inlichtingendiensten verkregen zo informatie dat Rusland “het scenario overweegt van een terreuraanval op de kerncentrale van Zaporizja”. “Een terreuraanval met het lekken van straling. Ze hebben alles ervoor voorbereid”, aldus Zelenski.

De Oekraïense president zei al meermaals herhaald te hebben dat straling geen rekening houdt met de grenzen van landen. “Enkel de windrichting bepaalt wie erdoor getroffen wordt”, aldus Zelenski. Oekraïne maakte volgens hem alle beschikbare informatie over aan zijn partners en “iedereen in de wereld”. “Al het bewijs. Europa, Amerika, China, Brazilië, India, de Arabische wereld, Afrika, alle landen, absoluut iedereen moet dit weten. Internationale organisaties. Iedereen”, benadrukte hij.

President Volodimir Zelenski. — © AFP

“Nieuwe leugen”

Een reactie uit het Kremlin bleef niet lang uit. Rusland wijst de beschuldiging van Zelenski af. “Dit is een nieuwe leugen”, aldus woordvoerder Dmitri Peskov. “We hebben net contact gehad met het Internationaal Atoomenergieagentschap.” De directeur van dat agentschap, Rafael Grossi, bracht vorige week een bezoek aan de kerncentrale.

Zelenski waarschuwt dat het deze keer niet zoals met de stuwdam in Nova Kachovka mag aflopen. Die dam, in een gebied dat onder Russische controle staat in de zuidelijke oblast Cherson, werd op 6 juni verwoest. Een gebied van honderden vierkante kilometers overstroomde, duizenden inwoners moesten vluchten en er werd gevreesd voor een humanitaire en ecologische ramp. Moskou en Kiev wijzen elkaar de schuld van de dambreuk toe.