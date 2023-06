Zoekactie naar vermiste zwemmer in het Kanaal gestaakt

De zoekactie naar een zwemmer die probeerde om het Kanaal over te zwemmen, is beëindigd. De man, de 42-jarige Britse brandweerman Iain Hughes, is niet gevonden, meldt de Britse openbare omroep BBC. Zijn collega’s bij de brandweer noemen dat “onbeschrijfelijk verdrietig”.

De zwemmer verdween toen hij dinsdag probeerde om van Engeland naar Frankrijk te zwemmen om geld op te halen voor het goede doel. Volgens zijn brandweerkorps in de West Midlands had hij twee jaar getraind. De oversteek van Engeland naar Frankrijk is volgens de Channel Swimming Association zo’n 32 kilometer zwemmen. De snelste tijd is volgens de vereniging ruim 7 uur, de traagste bijna 27 uur.

Tijdens zijn oversteek werd Hughes begeleid door een boot, zegt het brandweerkorps. Toch verdween hij uit het zicht. Frankrijk en België hebben gezocht met helikopters. Ook werden meerdere schepen van de marine en de politie ingezet om de zwemmer te vinden.