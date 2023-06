West Ham kent zijn straf: één Europese wedstrijd zonder fans na wangedrag in Conference League-finale

De UEFA heeft beslist om gevolg te geven aan het wangedrag van de West Ham-supporters tijdens de gewonnen Conference League-finale in Praag tegen Fiorentina. De ‘Hammers’ wonnen de partij met 2-1, en zullen daardoor volgend seizoen uitkomen in de Europa League, maar bij hun eerste (uit)wedstrijd zullen alvast geen Londense fans aanwezig zijn.

Cristiano Biraghi, de kapitein van Fiorentina, werd in de eerste helft bij een hoekschop zwaar onder vuur genomen door rivaliserende fans. De verdediger werd massaal bekogeld met wel erg stevige plastieke bekers en liep een lelijke hoofdwonde op. De hevig bloedende Italiaan werd meteen verzorgd en West Ham-kapitein Declan Rice kwam zijn verontschuldigingen aanbieden. Na afloop van de wedstrijd beloofde de club om de daders op te sporen en in de toekomst te verbieden wedstrijden van de Hammers bij te wonen. Of dat effectief gebeurd is, is nog maar de vraag.

Bovenop deze sanctie, kreeg de club uit Londen ook een boete van zo’n 50 000 euro onder de neus geschoven. Dat West Ham-supporters niet toegelaten zijn bij de eerste uitwedstrijd, staat buiten kijf. Maar er werd ook nog een tweede voorwaardelijke straf uitgesproken. Als de aanhang van de Hammers zich binnen dit en twee jaar tijd weer misdraagt, zullen de Londenaars ook een tweede Europese uitwedstrijd zonder supporters spelen.

Nog een extra boete

Na het laatste fluitsignaal ontplofte de Fortuna Arena. West-Ham supporters bestormden het veld en ook daar was de UEFA niet mee opgezet. Het resultaat: nog een boete van 8 000 euro. Al kunnen we het de fans misschien niet al te kwalijk nemen dat ze geen blijf wisten met hun vreugde. De Hammers wonnen namelijk hun eerste Europese prijs sinds 1965.