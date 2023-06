KRC Genk staat dichtbij akkoord met Alieu Fadera (21) van Zulte Waregem

Alieu Fadera was vorig seizoen een van de lichtpuntjes bij Zulte Waregem, de Gambiaanse linkerflank genoot ook interesse van onder meer Club Brugge, Standard en Burnley.

Fadera was dit seizoen bij Zulte Waregem goed voor zeven doelpunten en zeven assists in 33 wedstrijden. Essevee plukte de Gambiaan in de zomer van 2021 weg bij de Slovaakse tweedeklasser FK Pohronie. Met zijn snelheid en dribbels speelde hij zich vooral in het afgelopen seizoen in de kijker van meerdere clubs in binnen- en buitenland.

Fadera lag nog tot 2025 onder contract in Waregem. Welke transfersom Genk betaalt is (nog) niet bekend. Op Transfermarkt wordt de marktwaarde van Fadera geschat op 3 miljoen, maar de prijs die Zulte Waregem ontvangt voor zijn goudhaantje ligt wellicht hoger.

Fadera zou voor Genk de tweede inkomende transfer zijn van deze zomer. Eerder haalde de vice-kampioen ook al Joris Kayembe van Charleroi. In het dossier van Hendrik Van Crombrugge wordt er nog altijd onderhandeld met Anderlecht. Verder zijn ze in Genk ook nog op zoek naar een diepe spits.

