Luc Terlinden volgt Jozef De Kesel op als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in het Interdiocesaan Centrum in Brussel. Hij is donderdag benoemd door paus Franciscus.

Terlinden is sinds 1 september 2021 vicaris-generaal voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

De bisschopswijding en het in bezit nemen van de aartsbisschoppelijke zetel vinden plaats op zondag 3 september om 15 uur in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen. Kardinaal De Kesel zal die plechtigheid leiden.

De Kesel was sinds eind 2015 aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Hij bood al in juni vorig jaar zijn ontslag aan als aartsbisschop bij paus Franciscus. Dat deed hij omdat hij de emeritaatsleeftijd van 75 jaar had bereikt, zoals het kerkelijk recht dat voorschrijft. Intussen is hij 76 jaar geworden, is zijn ontslag aanvaard en is nu een opvolger benoemd.