Vrouw wordt ontslagen en verlaat bedrijf met nog één laatste streek: “Ik denk niet dat ze alles hebben gevonden”

De Amerikaanse Marchie (25) werd niet zo lang geleden de deur gewezen door haar werkgever. Het kwam hard binnen dat ze de enige van haar team was die moest vertrekken, dus besloot ze nog één laatste streek uit te voeren. Ze drukte tientallen foto’s van zichzelf af en verstopte die op verschillende plekken op het kantoor. Haar collega’s zouden die dan moeten terugvinden. “Ik had ze zelfs genummerd zodat ze zouden weten wanneer ze alles hadden gevonden”, legt ze uit op Tiktok. Maar in het geniep liet ze enkele nummertjes weg. “Ik denk niet dat ze alles hebben gevonden”, lacht ze.