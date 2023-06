In 2019 won hij The Voice, drie jaar later debuteerde Ibe Wuyts met het album ‘Sweet Love’. Momenteel focust de Genkenaar zich op zijn studies in Gent, maar muziek blijft centraal staan in zijn leven. Tussendoor geniet hij graag van een culinair uitje in zijn thuisstad Genk of tweede thuis Gent. Op deze adresjes is Ibe het liefst.