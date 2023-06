Cafébazen starten steunactie voor Stefanie die haar twee kindjes verloor in brand: “Iedereen wil haar helpen”

Na de woningbrand waarbij Kyano en Kyara om het leven kwamen en de moeder Stefanie Brems zwaargewond raakte, bleef het Sint-Amandse dorp verslagen achter. “Je hoort af en toe wel eens iets in het nieuws, maar als het zo dichtbij komt, moet je toch even slikken”, zegt Wim Cuyt van Café De Waggel.

Katrien en Wim van De Waggel startten samen met Nick en Tamara van het Sportcafé en Ivan en Sarah van café Emile V. een steunactie op voor Stefanie. “We werkten af en toe al eens samen. Toen we het droevige nieuws vernamen hebben we meteen contact met elkaar opgenomen om te bekijken wat we konden doen”, gaat Wim verder.

Drie cafés in Sint-Amands hebben een inzamelingsactie gestart voor Stefanie die haar twee kinderen verloor in een brand. — © Joris Herregods

Houvast

“De zware brand verwoestte het leven van Stefanie. Ze verloor niet alleen haar woning en inboedel, maar ook haar twee jonge kinderen. Ze zal ongetwijfeld lang moeten revalideren. Laat ons daarom de handen in elkaar slaan en ervoor zorgen dat de hoge kosten die hiermee gepaard gaan iets draagbaarder worden”, schrijven de café-uitbaters bij de inzamelactie.

Op nog geen vier uur tijd werd er al 5.000 euro ingezameld voor Stefanie. “De steunactie is rechtstreeks gekoppeld aan het rekeningnummer van de familie. Laat ons hopen dat we hiermee een goede steun kunnen bieden aan Stefanie. Iedereen is stil van deze vreselijke gebeurtenis. Ik ben er zeker van dat ze op enorm veel steun kan rekenen.”

“Voorlopig hebben we enkel deze online inzamelingsactie opgestart. We zijn nog aan het bekijken wat we later nog kunnen doen voor haar, maar het belangrijkste is dat ze nu al een houvast heeft wanneer ze wakker wordt”, besluit Wim.