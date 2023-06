Bilal El Makhoukhi pleit op terreurproces schuldig als medeplichtige aan oorlogsmisdaad

El Makhoukhi staat op het proces terecht voor moord op 32 slachtoffers en poging tot moord op bijna 700 slachtoffers in een terroristische context. Ook wordt hij beschuldigd van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie.

Maar Cohen stelde dus dat het oorlogsrecht van toepassing is, niet het strafrecht. Hij zei dat het voor de verdediging duidelijk is dat hij medeplichtig is aan een oorlogsmisdaad. De advocaat kondigde aan dat hij de rest van de dag in zijn pleidooi zijn argumentatie zou ontwikkelen. Hij voegde er wel aan toe dat het niet zijn bedoeling is om de aanslagen te legitimeren.