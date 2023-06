Energiefactuur gezinnen daalt opnieuw

De gemiddelde energiefactuur voor gezinnen is in juni, na enkele maanden van lichte stijgingen, opnieuw gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse energieregulator VREG.

De geschatte jaarfactuur voor wie in juni in Vlaanderen een contract voor elektriciteit aanging, is met 81 euro gedaald tot 1.310 euro. Dat is voor een gemiddeld verbruik. Het gaat om de eerste daling na twee opeenvolgende maanden van lichte stijgingen en de laagste prijs voor stroom sinds december 2021.

De geschatte jaarfactuur voor wie een aardgascontract afsloot in juni daalt zelfs met 150 euro naar 1.529 euro. Dat is de laagste prijs voor aardgas sinds september 2021.

De prijzen voor elektriciteit en aardgas zijn dit jaar fors gedaald, na de recordniveaus in 2022. Dat neemt niet weg dat energie voor een modaal gezin nog steeds duurder is dan enkele jaren geleden.