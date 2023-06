“Hoe komt zo’n beest hier nu terecht?”: wandelaar doet bizarre vondst midden in bos

In het verlengde van de Paddenklank in de Halse bossen heeft een wandelaar woensdagmorgen een enorme vis aangetroffen langs een bospad. Het is een mysterie hoe het beest daar verzeilde. Vermoedelijk gaat het om een steur of een snoek, van liefst 1 meter 10 lang.

Het regende dinsdagavond hard, maar nooit fel genoeg dat er een visvijver in de omgeving overgelopen kan zijn en de vis helemaal tot in het bos is gespoeld. “Ik was met mijn hond een wandeling aan het maken toen ik ineens die vis zag liggen, op zo’n twee meter van het bospad in het verlengde van de Paddenklank, in de omgeving van het Sniederspad. Hij leek er oppervlakkig begraven te zijn geweest en weer bovengewoeld door een wild dier. Toen ik thuis tegen mijn zoon vertelde dat ik een vis van meer dan één meter in het bos had zien liggen, geloofde hij mij niet. Ik ben speciaal teruggegaan met een meter, en hij bleek zelfs 1 meter en 10 centimeter lang.”

Woensdagmorgend was het nog wat fris en vochtig in het bos en stonk hij nog niet hard. “Ik ben daarstraks met mijn kinderen nog eens gaan kijken, en toen geurde hij al iets harder, maar hij ligt er nog steeds.”

Het meermonster van Halle — © BD

Volgens sommigen die de foto’s zagen gaat het om een steur of een snoek. In de zwemvijver van vakantieboerderij Ferme NeElke in de buurt zitten grote steuren, maar die zwommen woensdag nog alletwee gezond rond. “Ik kan niet geloven dat een reiger zoiets in zijn bek neemt en per ongeluk in het bos dropt. Een beest van 1 meter en 10! Het lijkt alsof iemand die vis daar begraven heeft en dat hij door een bosdier weer is opgewoeld. Maar wie loopt er met een vis van 1 meter 10 te zeulen door een bospad? Komt hij uit een vijver in de buurt? Bij mijn weten zijn er in de directe omgeving geen visvijvers.”

Een vis in een bos: dan klopt er iets niet. — © BD

Sommigen grappen al dat het om de fameuze Pier van Halle gaat die nu eindelijk ontdekt is. Wie het raadsel kan oplossen mag altijd een seintje geven.

In Oelegem worden er de laatste tijd geregeld offers voor Moeder Natuur in een bos aangetroffen, vermoedelijk een ritueel van moderne wicca’s of heksen. Op 21 juni was het Litha of Midzomernacht, een hoogfeest voor druïden en wicca’s. Maar ook deze thesis lijkt toch wel vergezocht voor deze bosvis. kma