Loonindexering en dalende energieprijzen maakten ons rijker, maar expert waarschuwt: “Kantelpunt dreigt in 2025”

De Belgische economie groeit dit jaar dubbel zo snel als het gemiddelde in de eurozone. Dat komt door de automatische loonindexering en de grote rol die de overheid hier speelt in de economie. Maar volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België, staan ons vanaf 2025 drastische besparingen te wachten. Voor onze winkelkar is er wel goed nieuws: de grootste prijsstijgingen zijn voorbij.