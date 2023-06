Hulpdiensten zoeken nog één persoon na grote explosie in Parijs

De hulpdiensten in Parijs zoeken donderdagochtend voort naar een vermiste tussen het puin na de grote explosie van woensdag. Een andere vermiste bleek in het ziekenhuis te liggen.

De autoriteiten zeggen tegen Franse media dat 37 mensen gewond raakten bij de ontploffing, onder wie drie kinderen. Vier mensen zouden zwaargewond zijn.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is geweest van de explosie in het gebouw van de particuliere design- en modeschool Paris American Academy. De eerste berichten leken te wijzen op een gasexplosie en dat is nog steeds een mogelijkheid. De burgemeester van het vijfde arrondissement, waar de explosie plaatsvond, zegt tegen de krant La voix du Nord dat er inderdaad een gaslucht hing. Maar dat hoeft niet te betekenen dat gas de oorzaak was, “het kan ook een gevolg zijn”.

Door de explosie is een historisch gebouw ingestort, maar er zijn ook zorgen om de omliggende gebouwen. Die panden zijn nog ontruimd en de minister van Volkshuisvesting laat aan de krant Le Parisien weten dat hij de staat van de gebouwen zo snel mogelijk wil laten onderzoeken. Volgens BFMTV zijn de funderingen van zeker drie gebouwen beschadigd geraakt.