Gazzetta dello Sport pakt uit met gewaagde voorpagina: “AC Milan wil Lukaku”

Nu met de laatste interlandperiode de voetbaljaargang ‘22-’23 definitief is neergelegd, barst de transferzomer in alle hevigheid los. Eén van de hoofdrolspelers is Romelu Lukaku. Big Rom wil zelf graag blijven bij Inter Milaan, de club waarmee hij het dit seizoen tot de finale van de Champions League schopte. Maar de 30-jarige aanvaller is eigendom van Chelsea, dat hem het liefst zou verkopen om een stevig stuk van zijn transfersom van 113 miljoen te recupereren. Inter heeft het geld niet voor een definitieve aankoop en stuurt aan op een nieuwe huurconstructie. Dus kijkt de Londense club vooral naar Saoedi-Arabië. De sjeiks zijn sinds kort bereid om een schijnbaar onuitputtelijke geldstroom te laten vloeien om de Saoedische voetbalcompetitie op de kaart te zetten en Chelsea maakt gretig gebruik van de oliedollars om zijn overbodige spelers te lozen. Kanté vertrok al, Koulibaly, Ziyech en Mendy lijken te zullen volgen. Lukaku kreeg een riant voorstel van Al-Hilal, maar hij ziet dat niet zitten. Hij is nog veel te hongerig om er gewoon poen te gaan scheppen.

Maar wat als droomclub Inter niet kan voldoen aan de eisen van Chelsea? Dan komt er misschien wel ‘redding’ uit de andere hoek van Milaan. Dat schrijft Gazzetta dello Sport. De Italiaanse sportkrant pakt uit met een provocerende cover waarop Lukaku afgebeeld staat in een truitje waarin de blauwe-zwarte kleuren van Inter worden vervangen door het zwart-rood van de aartsrivaal. Een beeld dat slecht zal vallen bij de Inter-fans.

Waarom de momenteel ondenkbare stap van Lukaku naar AC Milan toch mogelijk zou zijn volgens La Gazzetta? Simpel: geld. AC Milan staat op het punt om zijn jonge middenvelder Sandro Tonali (22) te verkopen aan Newcastle. De Engelse club heeft een bod van maar liefst 70 miljoen euro klaarliggen voor de aanvoerder. En dat geld wil AC Milan vooral gebruiken om zijn offensieve slagkracht te verhogen nadat de aanvallende versterkingen van vorig jaar - onder meer De Ketelaere en Origi - ontgoochelden. AC Milan zou 40 van de 70 miljoen euro aan Lukaku willen spenderen. Een bedrag waar ze bij Inter voorlopig alleen maar van kunnen dromen. De grote vraag is: krijgt Lukaku, die trouw gezworen heeft aan zijn geliefde Inter en zijn fans, het over zijn hart om over te lopen naar de andere kant?