Ambtenaren ervaren te veel werk en stress

Acht op de tien ambtenaren geven aan te veel werk en last van stress te hebben. Dat blijkt uit een grote bevraging door de christelijke vakbond.

Uit een enquête bij meer dan 12.000 werknemers uit de openbare sector door ACV Openbare Diensten en ACV Transcom blijkt dat een steeds maar stijgende werkdruk weegt op het personeel. “Er moet steeds meer met steeds minder. Minder personeel, minder financiële middelen, maar wel steeds meer opdrachten”, klinkt het bij de overheidsvakbonden.

Behalve stijgende werkdruk en stress ervaart meer dan de helft van het overheidspersoneel voldoende waardering van hun leidinggevende. Slechts een derde heeft de mogelijkheid om thuis te werken, terwijl 63 procent zeg wel thuis te willen werken. En bijna de helft (47 procent) geeft aan niet altijd even goed mee te zijn met de nieuwste digitale toepassingen.

De overheidsvakbonden willen van de aanpak van de stijgende werkdruk een prioriteit maken. “Hoe hard we ook ons best doen om te werken aan dat werkgeluk, zolang de werkdruk blijft stijgen heeft dat allemaal weinig zin. Daarom zullen we onze vragen aan de overheden rond het aanpakken van de werkdruk verderzetten en nog verder opdrijven”, aldus Ilse Heylen, voorzitter van ACV Openbare Diensten.