Starttijden op het BK Tijdrijden: topfavorieten Wout van Aert en Remco Evenepoel starten als allerlaatsten

Vorig jaar knalde Remco Evenepoel in Gavere naar zijn eerste triomf op het BK Tijdrijden bij de Elite, ook vandaag in Herzele is de ‘aërokogel’ de topfavoriet, samen met ene Wout van Aert. Zij starten als allerlaatste, respectievelijk om 16u39 en 16u37. Ontdek hier alle starttijden bij de mannen en vrouwen elite: