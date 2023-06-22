Starttijden op het BK Tijdrijden: topfavorieten Wout van Aert en Remco Evenepoel starten als allerlaatsten
Vorig jaar knalde Remco Evenepoel in Gavere naar zijn eerste triomf op het BK Tijdrijden bij de Elite, ook vandaag in Herzele is de ‘aërokogel’ de topfavoriet, samen met ene Wout van Aert. Zij starten als allerlaatste, respectievelijk om 16u39 en 16u37. Ontdek hier alle starttijden bij de mannen en vrouwen elite:
Dames Elite 20,8 km
14:06: VAN MEIRHAEGHE Leentje (KDM-PACK CYCLING TEAM)
14:07 VANHOUTTE Jonie
14:08: GOESSENS Brenda (KEUKENS REDANT CYCLING TEAM)
14:09: KNAEPS Kim (CYCLINGTEAM BELCO/VAN EYCK)
14:10 GHEKIERE Justine (AG INSURANCE SOUDAL - QUICK-STEP)
14:11: DE CLERCQ Katrijn (LOTTO DSTNY)
14:12: NORBERT RIBEROLLE Marion (FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM)
14:13: THEYS Hanna (DD GROUP - ISOREX - NOAQUA CYCLING TEAM)
14:14: DOCX Mieke (LOTTO DSTNY)
14:15: HAERS Carolien (BALOISE WB LADIES)
14:16: MERTENS Fiona (CARBONBIKE GIORDANA BY GEN Z)
14:17: LINTHOUDT Jade (AG INSURANCE – NXTG)
14:18: FOUWÉ Chantal (LADIES CYCLING TEAM HOZ BEVEREN)
14:19: DOOMS Anne-Sofie (DD GROUP - ISOREX - NOAQUA CYCLING TEAM)
14:20: MAHIEU Hannah (KDM-PACK CYCLING TEAM)
14:21: BREUGELMANS Rosanne (PISSEI - GROEP T.O.M.)
14:22: APERS Nicky (KDM-PACK CYCLING TEAM)
14:23: D´HAUWE Silke (CYCLINGTEAM BELCO/VAN EYCK)
14:24: VERVLOET Sterre (LOTTO DSTNY)
14:25: WISEMAN Eleanor (KDM-PACK CYCLING TEAM)
14:26: DERIE Paquita (RESTORE CYCLING TEAM)
14:27: RICOUR Maurine
14:28: LEEMAN Mieke (KDM-PACK CYCLING TEAM)
14:29: MEERT Marieke (CYCLINGTEAM BELCO/VAN EYCK)
14:30: DE VOS Nele (NEVER GIVE UP BY JOLIEN VERSCHUEREN)
14:31: BROUCKAERT Sophie (KDM-PACK CYCLING TEAM)
14:32: BOURGUIGNON Margot (VCESQY, TEAM VOUSSERT)
14:33: DE SMEDT Marijke (KDM-PACK CYCLING TEAM)
14:34: BASTIAENSSEN Fauve (LOTTO DSTNY)
14:35: DE KEERSMAEKER Audrey (DE CEUSTER-BONACHE CYCLING TEAM)
14:36: AERNOUTS Amber (WV SCHIJNDEL)
14:37: DEBOUCK Elena (CARBONBIKE GIORDANA BY GEN Z)
14:38: GIELKENS Esmée (LOTTO DSTNY)
14:39: CLAES Lotte (STADE ROCHELAIS CHARENTE MARITIME)
14:40: VANDENBROUCKE Saartje (CARBONBIKE GIORDANA BY GEN Z)
14:41: SAP Julie (LOTTO DSTNY)
14:42: BRANDT Eefje (DD GROUP - ISOREX - NOAQUA CYCLING TEAM)
14:43: VANPACHTENBEKE Margot (PARKHOTEL VALKENBURG)
14:44: VAN DE VELDE Julie (FENIX-DECEUNINCK)
14:45: GOOSSENS Marthe (AG INSURANCE SOUDAL - QUICK-STEP)
14:46: VAN DE VEL Sara (FENIX-DECEUNINCK DEVELOPMENT TEAM)
14:47: KNAVEN Britt (AG INSURANCE SOUDAL - QUICK-STEP)
14:48: DE WILDE Julie (FENIX-DECEUNINCK)
14:49: JOORIS Febe (AG INSURANCE – NXTG)
14:50: KOPECKY Lotte (TEAM SD WORX).
Heren Elite (profs) 41,8 km
15:19: BOUTS Jordy (TDT-UNIBET)
15:21: DE PESTEL Sander (TEAM FLANDERS – BALOISE)
15:23: VERVAEKE Louis (SOUDAL - QUICK-STEP)
15:25: MEENS Johan (BINGOAL WB)
15:27: PAQUOT Tom (INTERMARCHÉ - CIRCUS – WANTY)
15:29: DE WILDE Gilles (TEAM FLANDERS – BALOISE)
15:31: VAN BOVEN Luca (BINGOAL WB)
15:33: VERWILT Mauro (TARTELETTO – ISOREX)
15:35: JANSSENS Jimmy (ALPECIN-DECEUNINCK)
15:37: FRETIN Milan (TEAM FLANDERS – BALOISE)
16:15: STOCKMAN Abram (TDT-UNIBET)
16:17: VAN KEIRSBULCK Guillaume (BINGOAL WB)
16:19: UIJTDEBROEKS Cian (BORA – HANSGROHE)
16:21: DE GENDT Aime (INTERMARCHÉ - CIRCUS – WANTY)
16:23: VAN HEMELEN Vincent (TEAM FLANDERS – BALOISE)
16:25: VAN WILDER Ilan (SOUDAL - QUICK-STEP)
16:27: ROBEET Ludovic (BINGOAL WB)
16:29: SEGAERT Alec (LOTTO DSTNY)
16:31: MEURISSE Xandro (ALPECIN-DECEUNINCK)
16:33: BERCKMOES Jenno (TEAM FLANDERS – BALOISE)
16:35: HERREGODTS Rune (INTERMARCHÉ - CIRCUS – WANTY)
16:37: VAN AERT Wout (JUMBO-VISMA)
16:39: EVENEPOEL Remco (SOUDAL - QUICK-STEP).