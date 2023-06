Groen heeft “geen vertrouwen meer” in minister Hadja Lahbib: “Ik viel van de ene verbazing in de andere”

“Ik weet niet of ze nog in staat is het vertrouwen te herstellen.” Dat heeft Wouter De Vriendt, fractieleider voor Groen in de federale regering, donderdag verklaard over minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Zij kwam in opspraak door de visa die verleend werden aan veertien Iraniërs.

Het was woensdag overduidelijk dat groenen en socialisten absoluut niet overtuigd waren door de uitleg die minister Lahbib woensdag had gegeven bij het visa-dossier. Vorige donderdag had ze nog fors uitgehaald naar toenmalig Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit), die volgens haar de grote verantwoordelijke was voor de aanwezigheid van de Iraniërs op de Urban Summit in Brussel.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) gaf woensdag wél toe dat er dingen beter anders hadden gelopen, wat volgens Melissa Depraetere (Vooruit) neerkwam op een mea culpa. Maar van minister Lahbi kwam die er niet, laakten groenen en socialisten. Bovendien vonden ze dat veel van haar verklaringen op gespannen voet stonden met eerdere uitspraken. Ook CD&V was niet geheel overtuigd door haar uitleg.

“Sfeer onder nul”

Het dossier sloop woensdagavond nog de vergadering van het kernkabinet binnen. Die zou zich normaal gezien verder over de fiscale hervorming buigen, maar de kwestie-Lahbib deed de sfeer al snel onder nul zakken, zegt een goedgeplaatste bron. Een nieuwsbericht van een Franstalige zender dat woensdagavond tijdens de kern binnenliep, waar Lahbib zou hebben verklaard dat ze het vertrouwen heeft van de regering, deed ook al de wenkbrauwen fronsen bij de topministers.

Er was even sprake van een eventuele kern donderdagochtend, maar dat idee werd afgeblazen. Mogelijk vindt er wel een gesprek plaats tussen premier De Croo en Lahbib, maar dat kon niet worden bevestigd. Het is voor Groen-Kamerlid De Vriendt duidelijk dat enkel Lahbib het vertrouwen kan herstellen. “Ze heeft geen schuldinzicht getoond, geen enkel engagement uitgesproken”, zei hij donderdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. “Ik viel van de ene verbazing in de andere.”

“Majeur probleem”

Nog volgens De Vriendt heeft Lahbib “niet de volledige waarheid” verteld. “Terwijl je van een minister toch niet verwacht dat ze het parlement een rad voor de ogen draait”, aldus de fractieleider. “De basisvereiste voor een minister is om eerlijk te communiceren in het parlement. Alleen dan krijg je nog vertrouwen. Op dit moment is er geen vertrouwen en steun meer voor haar. Ik weet niet wat ze nog kan doen om dat vertrouwen te herstellen, dit is een majeur probleem binnen de regering.”

Voor hem gaat het niet om een rekening die moet worden vereffend met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. “Voor ons niet, wij gaan voor de inhoud”, luidde het. “Ik weet niet of de minister nog in staat is het vertrouwen te herstellen. Dat is een vraag die enkel zij kan beantwoorden.”