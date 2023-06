Voedingsprijzen dreigen duurder te worden door droogte in Verenigde Staten

De prijzen voor maïs, tarwe en sojabonen, die enkele weken geleden nog gedaald waren tot de laagste niveaus in maanden, gaan opnieuw stevig de hoogte in. Dat komt door de droogte in het Midden-Westen van de Verenigde Staten, een belangrijke landbouwregio.

Door droogte in de regio zijn de voorbije maand de omstandigheden voor de gewassen snel verslechterd. De hoeveelheid maïs die beoordeeld wordt als goed tot uitstekend, is er gedaald tot 55 procent, het laagste niveau voor deze tijd van het jaar in zowat drie decennia.

De prijzen voor maïs - die later dit jaar geoogst zal worden - zijn omhoog gegaan met 30 procent. Die voor sojabonen met 20 procent. Hoewel er wat regen voorspeld wordt in de komende twee weken, zal het in het centrale deel van het Midden-Westen waarschijnlijk droog blijven.

Zonder substantiële regen in de komende maand zouden de gevolgen ernstig kunnen zijn. De oogst zou veel lager kunnen uitvallen, terwijl de VS ’s werelds grootste producent van maïs zijn en de op één na grootste van sojabonen. Zowel maïs als sojabonen worden gebruikt als voer voor varkens en gevogelte. Stijgende kosten voor maïs en sojabonen kunnen dus de voedselinflatie verder aanwakkeren.