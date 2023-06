Abbi (22) filmt laatste momenten van passagier en duikboot Titan: “Wat een legende”

OpTikTok is een ijzingwekkende video opgedoken van de laatste momenten van de 6,7 meter lange duikboot Titan. Abbi Jackson, een 22-jarige videograaf die in dienst is van OceanGate Expeditions, deelde beelden van zichzelf en het schip, kort voor het zondag als vermist werd opgegeven. “Kijken hoe een duikboot afdaalt naar de Titanic”, schreef een toen nog vrolijke Jackson.