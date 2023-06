Dante Vanzeir moet alweer op de bank beginnen, maar helpt New York als invaller (en man van de match) aan gelijkspel

New York stond halverwege 0-2 achter na knullig verdedigen, waarna Dante Vanzeir tijdens de rust van de bank mocht komen. Met een knappe loopactie naar de eerste paal bracht onze landgenoot zijn ploeg al snel op 1-2. Een goed schot naar de korte hoek van Vanzeir werd kort nadien gered, maar New York slaagde er toch in 2-2 te maken.

New York blijft zo gedeeld tiende, op drie punten van een plaats in de play-offs. Voor Vanzeir was het pas zijn derde doelpunt in de VS, zijn tweede in de competitie. Dat is niet eens zo slecht. Afgemeten aan zijn speelminuten stond hij in totaal nog geen zes volledige wedstrijden op het veld. Door de schorsing na het ‘monkey’-incident maar ook omdat hij geen vaste basisplaats krijgt.

Sinds de Oostenrijker Gerhard Struber, de trainer onder die Vanzeir mee aantrok, werd geruild voor de Amerikaan Troy Lesesne, is het systeem veranderd. New York Red Bulls speelt niet meer met twee spitsen – een belangrijke reden waarom Vanzeir voor een Amerikaans avontuur koos – en daardoor komt de 24-jarige spits minder aan de bak. Sinds zijn debuut in maart wist hij slechts vier keer te starten.

“Iedereen in de ploeg wil elke week starten. Ik ook”, vertelde Vanzeir achteraf. “Mijn ambitie is om elke minuut te spelen. Maar de coach beslist. Ik doe mijn best op training om te bewijzen dat er altijd op mij kan worden gerekend, zoals vandaag. Ik ben blij dat ik impact had. Hopelijk start ik de volgende wedstrijd.”

Komend weekend speelt New York Red Bulls thuis tegen Atlanta.