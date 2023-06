Tweejarig jongetje schiet zwangere moeder dood in Ohio

Een tweejarig jongetje heeft vorige week zijn zwangere moeder per ongeluk neergeschoten in de Amerikaanse staat Ohio. Zowel de moeder als haar ongeboren kindje overleefden het incident niet, aldus de lokale politie.

De feiten dateren van vorige vrijdag. Op het moment dat zijn moeder de was aan het doen was, trof het tweejarig jongetje uit Norwalk (Ohio) iets na de middag een geladen pistool aan in de slaapkamer van zijn ouders. Hij nam het wapen vast, vuurde het per ongeluk af en raakte zijn moeder in de rug.

Het slachtoffer, de 33 weken zwangere 31-jarige Laura Ilg, kon zelf nog naar de hulpdiensten bellen en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De artsen voerden nog een keizersnede uit in een poging om haar ongeboren kind te redden, maar hulp kon niet meer baten. Het kindje, eveneens een jongetje, overleefde niet en enkele uren later overleed ook de moeder aan haar verwondingen.

De politie vond het gebruikte 9mm-pistool terug op een nachtkastje in de slaapkamer, samen met twee andere geladen vuurwapens. De vader van het jongetje was aan het werk op het moment van de feiten. De wapens waren van hem, zo getuigde hij intussen aan lokale media. Normaal gezien deden ze de slaapkamer altijd vast, maar nu was dat uitzonderlijk niet het geval.

De tragedie is de laatste in een lange reeks in de Verenigde Staten, een land met 400 miljoen vuurwapens voor 330 miljoen inwoners. Volgens het Pew Research Center bezit ongeveer 40 procent van de Amerikaanse huishoudens wapens. In meer dan de helft van die huishoudens wonen ook kinderen. Maar minder dan de helft van de huishoudens met wapens bergt ze veilig op, volgens de Johns Hopkins University’s School of Public Health.

In maart doodde een 3-jarig meisje per ongeluk haar 4-jarige zusje met een pistool in de buurt van Houston (Texas).