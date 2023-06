Bijna 7 miljoen hectoliter bier geconsumeerd in 2022

De consumptie van bier in ons land is vorig jaar met 7,5 procent gestegen tot 6,93 miljoen hectoliter. Dat leert het jaarverslag van sectororganisatie Belgische Brouwers donderdag.

Na twee moeilijke jaren naderde de Belgische bierconsumptie vorig jaar het “precoronapeil”. In 2019 was er nog sprake van een binnenlandse verkoop van 7,065 miljoen hectoliter. “Het verschil van 100.000 hectoliter ten opzichte van 2019 valt te verwaarlozen in het licht van de structurele daling van de voorbije 30 jaar”, aldus de brouwerskoepel in een persbericht. Die wijst op een toename ondanks nieuwe uitdagingen door de oorlog in Oekraïne, met onder meer de forse inflatie en problemen in de toeleveringsketen.

Na een forse val in 2020, was het herstel al in 2021 ingezet tot 6,45 miljoen hectoliter. Tussen 2002 en 2022 is de Belgische bierconsumptie zowat 30 procent gedaald.

Horeca versus retail

De stijging in 2022 komt op het conto van de verkoop in de horeca. Die ging 42,4 procent hoger tegenover coronajaar 2021 tot 2,83 miljoen hectoliter. In de retail passeerde net minder gerstenat de kassa na een piek in 2021: - 8 procent tot 4,11 miljoen hectoliter. De verkoop in de supermarkten ligt anderzijds wel boven het niveau van 2019, terwijl de horecaverkoop nog ruwweg 170.000 hectoliter lager ligt dan in dat precoronajaar.

De export van bier - goed voor 70,3 procent van de productie - daalde voor het derde jaar op rij na piekjaar 2019. Nu is er sprake van -5,5 procent tot 16,39 miljoen hectoliter. De Europese export steeg voort naar een nieuw record van 13,45 miljoen hectoliter, terwijl de export buiten de Unie daalde.

Verenigde Staten

De algemene daling is te verklaren door de inzet op lokale productie, aldus de brouwers. Zo was er vooral in de Verenigde Staten een grote daling. In het jaarverslag valt bijvoorbeeld te lezen dat bierreus AB InBev sinds 2021 de pils Stella Artois ook lokaal in de VS brouwt. De vrijgekomen capaciteit wendde het bedrijf aan voor bijkomende productie van buitenlandse bieren in de portfolio.

Eind vorig jaar telde België 430 brouwerijen - goed voor ruim 1.600 verschillende bieren - tegenover 408 een jaar eerder. Er was sprake van 32 nieuwe brouwerijen en een tiental sluitingen. De brouwerijen vertegenwoordigden 6.866 directe banen.