Dodelijk geweld in vrouwengevangenis Honduras was gerichte aanval, zegt politie

De brand en de gevechten in een vrouwengevangenis in Honduras waarbij 46 doden vielen, was vermoedelijk een gerichte aanval van een groep gevangenen op een rivaliserende bende. Dat heeft de politie van Honduras woensdag gezegd.

Vermoedelijke leden van de Pandilla 18-bende zouden vermoedelijke leden van de rivaliserende Mara Salvatrucha, beter bekend als MS-13, hebben aangevallen, gevangen hebben gezet en daarna een brand hebben gesticht, zei politiewoordvoerder Miguel Martínez in een televisie-interview.

Van de slachtoffers in de gevangenis in Tamara, aan de rand van de hoofdstad Tegucigalpa, stierven 23 vrouwen in de brand, terwijl de anderen overleden aan steek- en schotwonden, zei woordvoerder Yuri Mora van het parket. Tot nu toe zijn slechts 26 van de slachtoffers geïdentificeerd. Oorspronkelijk was sprake van 41 doden, maar dat is bijgesteld naar 46.

Minstens 12 vrouwen die zijn geïdentificeerd als vermoedelijke daders worden onderzocht, zei de Nationale Politie. De rol van bewakers en administratief personeel wordt ook onder de loep genomen.

President van Honduras Xiomara Castro noemde de misdaad in een tweet een “schandalige moord”.