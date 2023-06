Thijs en zijn vrouw Debora zagen hoe hun huis in vlammen opging: “We zijn alles kwijt”

De schade na de brand is enorm. — © if / JRO

“We wisten na een halfuur dat ons huis niet meer te redden zou zijn.” De woning van Thijs Vanhaverbeke (40) en zijn vrouw Debora Cañete (39) werd afgelopen zondagavond volledig verwoest door een zware brand. Het koppel zat buiten te eten toen het vuur in de garage ontstond. Drie dagen na de vernietigende brand is het koppel nog steeds niet bekomen.

Een hevige rookpluim vulde de lucht in Sint-Michiels afgelopen zondag rond 18 uur. De alleenstaande woning van Thijs Vanhaverbeke en zijn gezin vatte vuur. Meteen was duidelijk: dit is ernstig. “We probeerden het vuur nog zelf te blussen met een tuinslang en brandblussers”, zegt Thijs. “Maar na vijf minuten hadden we door dat we eraan waren voor de moeite.”

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en probeerden te redden wat er te redden viel, al was dat helaas niet veel. “De brandweer kon het vuur niet van binnenuit bestrijden, omdat het te warm was. We wisten na een halfuur al dat ons huis niet meer te redden zou zijn. De brandweer kwam ons voorzichtig het nieuws brengen, maar we wisten het eigenlijk al.”

Emotionele rollercoaster

“We zijn alles kwijt”, zegt Thijs. “We hebben niets meer, behalve elkaar. Gelukkig krijgen we enorm veel steun van vrienden, familie en kennissen. Mensen bieden spontaan spullen aan en dat is echt ons lichtpuntje deze dagen. We zijn heel dankbaar voor alle spullen die we krijgen, maar toch… het blijven je eigen kleren en spullen niet.” (Lees verder onder de foto)

De rookpluim was van ver te zien. — © JRO

Drie dagen na de allesverwoestende brand sijpelt het besef langzaam binnen bij het koppel. Debora vierde nota bene een dag na de brand haar verjaardag, al was dat één in mineur. “Het is een rollercoaster. We moeten zoveel papierwerk regelen en zijn continu bezig, maar soms komt toch dat besef. We laten af en toe een traantje, maar gaan weer verder.”

Tijdelijke woning

Het gezin vertoeft voorlopig bij familie, maar hoopt snel hun intrek te kunnen nemen in een huurwoning. “Er is wel nog werk aan het huis, maar we zullen alles opknappen.” Wanneer en of het gezin ooit nog terugkeert naar hun woning, blijft een groot vraagteken. “Het huis is achteraan volledig afgebrand en ook de bovenverdieping moest eraan geloven. Hetgeen niet uitgebrand is, is volledig kapot door de rook- en waterschade. De plafonds hangen zelfs naar beneden.” (Lees verder onder de foto)

De woning is binnenin ook volledig beschadigd. — © if

Het koppel zat buiten te eten toen de brand uitbrak. “We hadden een weekend hard gewerkt in ons huis en wilden even genieten van een barbecue onder ons drie”, zegt Thijs. “Een uur ervoor lag ons tweejarig zoontje Matteo nog boven te slapen voor zijn middagdutje. We mogen er niet aan denken dat hij daar sliep toen de brand uitbrak.”