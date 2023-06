“Bel-20-bedrijf stoot gemiddeld evenveel uit als armste 34 procent Belgen”

De gemiddelde koolstofvoetafdruk van de bedrijven uit de Bel-20-index is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van de armste 34 procent in België. Dat blijkt uit een nieuw rapport van Oxfam.

Voor haar nieuwe rapport beoordeelde Oxfam België de koolstofvoetafdruk en klimaatstrategieën van veertien grote beursgenoteerde bedrijven in ons land, om de impact van die bedrijven op het klimaat na te gaan. Uit de analyse blijkt dat die een gemiddelde voetafdruk hebben van 20,84 miljoen ton CO₂ per jaar. Dat komt overeen met de jaarlijkse uitstoot van de armste 34 procent Belgen, ofwel 3,87 miljoen mensen, aldus Oxfam. Vier bedrijven overtreffen het gemiddelde: KBC, AB InBev, Umicore en Solvay.

Om de impact van de belangrijkste Bel-20-bedrijven op het klimaat te beoordelen, analyseerde Oxfam ook hun koolstofvoetafdruk voor elke euro omzet. Gemiddeld gaan de activiteiten van deze bedrijven, met uitzondering van banken, gepaard met een uitstoot van 548 ton CO₂ per 1 miljoen euro omzet. De meest emissie-intensieve bedrijven zijn actief in de industrie, in goederen en consumentendiensten en in informatie- en communicatietechnologieën.

Oxfam nam ook de klimaatstrategie binnen bedrijven onder de loep. “Het blijkt dat klimaatbeloften grillig zijn, een gemeenschappelijk kader ontberen en de deur openzetten voor greenwashing”, zegt Julien Desiderio, beleidsmedewerker bij Oxfam België. “Hoewel de meeste grote bedrijven de noodzaak lijken in te zien om actie te ondernemen tegen de klimaatcrisis, zijn er maar weinig die een ambitieus plan hebben om dat te doen.”

Vermogensbelasting

De organisatie wijst er ook op dat intussen “de dividendstrategie op korte termijn primeert op klimaatinvesteringen”. Tussen 2016 en 2021 betaalden de Bel-20-bedrijven immers meer dan 47,5 miljard euro aan dividenden uit aan hun aandeelhouders, of 70 procent van hun winst.

Oxfam pleit daarom voor actie op verschillende niveaus. Zo wil het dat de beloning van hogere leidinggevenden in grote bedrijven moet worden gekoppeld aan de verwezenlijking van de duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen en -ambities van het bedrijf.

De ngo is daarnaast voorstander van een vermogensbelasting “op de rijkste mensen om hun uitstoot te verminderen en miljarden euro’s op te halen die kunnen worden gebruikt om ongelijkheid te bestrijden en om de meest kwetsbare landen te ondersteunen bij de brute gevolgen van de klimaatcrisis”.

Daarnaast pleit Oxfam er onder meer nog voor dat België een speciale nationale klimaatwet zou aannemen om zijn klimaatdoelstellingen duidelijk te definiëren en te omkaderen.