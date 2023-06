Moslimexecutieve trekt naar Raad van State tegen KB over oprichting Moslimraad

De Moslimexecutieve noemt de “inmenging van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in de eredienst van de moslims” onaanvaardbaar. — © BAHNMULLER FRANK

Het Executief van de Moslims in België (EMB) zal een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid aanspannen bij de Raad van State tegen het koninklijk besluit van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) over de oprichting van de Moslimraad van België.

Dat schrijft Le Soir donderdag onder verwijzing naar de advocaat van het EMB, Alexis Deswaef.

De aanvraag zal in de komende dagen worden ingediend, voor 26 juni, de datum waarop de Moslimexecutieve zijn erkenning zou verliezen.

De motivatie voor de procedure is tweeledig. Enerzijds wordt de erkenning betwist van een nieuw orgaan dat het moslimgeloof vertegenwoordigt, namelijk de Moslimraad van België. Anderzijds wordt de daaruit voortvloeiende intrekking van de erkenning van het EMB aan de kaak gesteld.

“Deze inmenging van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in de eredienst van de moslims is onaanvaardbaar. Deze nieuwe Moslimraad van België is niet representatief”, zegt Deswaef aan Le Soir.