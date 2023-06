Red Lions boeken tegen Nieuw-Zeeland nieuwe zege in Hockey Pro League

De Belgische hockeymannen hebben woensdag hun twaalfde wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Lions (FIH 2) versloegen in het Sportcentrum Wilrijkse Plein in Antwerpen Nieuw-Zeeland (FIH 12) met 1-0. Tanguy Cosyns (10.) maakte op strafcorner het enige doelpunt van de match.

Voor de Lions was het duel tegen Nieuw-Zeeland het laatste van een vierluik in Antwerpen. Zondag versloegen ze de Nieuw-Zeelanders al met 3-1. Voorts kruisten ze tweemaal de degens met Australië (FIH 6). Dat leverde een 5-4 en 3-1 overwinning op. In de stand staan de Belgische hockeymannen op de derde plaats met 24 punten uit twaalf duels.

De Belgische hockeymannen kunnen nu even uitblazen voor ze over een tiental dagen, opnieuw in Antwerpen, het laatste luik van deze jaargang van de Hockey Pro League afwerken. De Lions trappen deze reeks wedstrijden op gang met een duel tegen Spanje (FIH 8) op 30 juni.