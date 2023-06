“Veel regen, met op sommige plaatsen kans op grote wateroverlast”

In de loop van donderdag kan er veel regen vallen. Vanuit het zuidoosten dringt er zich een regenzone op, maar de vraag is hoe ver die zich westwaarts zal weten uit te breiden.

Sommige berekeningen voorzien voor héél Limburg tientallen liters, met regionaal zelfs méér dan 75 liter oftewel een hele maandhoeveelheid. De kans daarop is het grootst regio Voeren. Andere modellen houden het veel droger over het noordwesten en komen aan 20 tot lokaal 40 liter in het zuidoosten.

In de regenzone kunnen er ingebedde intense onweershaarden voorkomen met ook kans op hagel. Opnieuw maakt het uiterste oosten en zuidoosten hier het meeste aanspraak op. In het slechtste geval kan er zodoende 80 tot 100 liter per vierkante meter vallen. Als je weet dat 20 tot 30 liter al makkelijk voor lokale wateroverlast kan zorgen, dan is het wel duidelijk dat 50 tot 80 liter of meer sowieso voor grootschalige wateroverlast zou zorgen.

De kans is groot dat dit het einde betekent van de Limburgse hittegolf aangezien de regenwolken ervoor zorgen dat de temperatuur niet aan 25°C geraakt.

De wind waait hoofdzakelijk het het noorden tot noordwesten.

In de nacht naar vrijdag kan het aanvankelijk nog regenen. Tegen de ochtend wordt het droog.

