Knotsgek verhaal van halve Belg op nationaal kampioenschap wielrennen: “Die kerel had zich verstopt in een bos langs het parcours”

Afgelopen weekend werd in Albanië gestreden om de nationale titel op de weg en in het tijdrijden. Ylber Sefa zakte vol goeie moed af naar de Balkan en won de race tegen de klok al voor de vijfde keer op rij. Een zevende nationale trui op de weg pakken, zat er echter niet in...

De 32-jarige Sefa is verre van een onbekende in ons land. Hij is samen met ex-renster Carolien Vandermoortele en rijdt voor het Vetrapo B-Close Cycling Team. De Albanees was ook vier jaar lang actief voor profploeg Tarteletto-Isorex en dus reeg hij de nationale titels aan elkaar, met zaterdag nog een voorsprong van bijna vier minuten in de tijdrit.

Tot nu. In gesprek met Wielerverhaal doen Sefa en zijn vrouw uit de doeken hoe er “gefraudeerd” werd tijdens het Albanees kampioenschap.

“In de wegrit over zes ronden van 25 kilometer had hij na anderhalve ronde al één minuut voorsprong op de rest”, stelt Vandemoortele. “Op de klim van het parcours nam Ylber altijd wat meer voorsprong.” De renner zelf vult aan: “Op de lange rechte wegen had ik een goed overzicht. Er was niemand te zien. Relax hield ik mijn tempo aan. En plots zaten toch enkele renners aan mijn wiel. Ik geloofde mijn eigen ogen niet. Dat was onmogelijk, want ik verzwakte niet. Blijkbaar hadden ze aan een volgwagen gehangen en kregen ze beschutting van die auto.”

Sefa in z’n huidige clubkleuren. — © Geert De Rycke

Vandemoortele bevestigt dat enkele renners aan de deurklinken van volgwagens hingen. “Wij stopten nog, maar dat hadden ze gezien. Daardoor is er heel weinig beeldmateriaal van de fraude die ze pleegden”, aldus de vrouw van Sefa, die nog een opmerkelijk verhaal vertelde. “Een renner stond bij de tweede doortocht op de klim volledig geparkeerd. Mensen hebben gezien dat hij zich had verstopt in een bos langs het parcours. Ook hij verscheen plots weer in de spits. Vreemd genoeg zijn z’n Stravagegevens verdwenen.”

Sefa wilde in de slotronde opnieuw aanvallen, maar twee kilometer voor de laatste doortocht werd beslist om meteen te finishen. De man uit Oudenaarde werd derde, achter Lukas Kloppenborg en Olsian Velia. Die eerste is eigenlijk een belofte, die tweede de man van het bos.

“Ik had de moed niet meer om te sprinten”, aldus Sefa. “Na de aankomst was er veel tumult. Ook bij de junioren. Blijkbaar moesten de titels naar renners van de club uit Tirana gaan. We hebben klacht neergelegd bij de UCI.”