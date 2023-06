Vliegtuig Brussels Airlines verliest band op luchthaven Vilnius

Het toestel (een Airbus A320), dat naar Brussel zou vliegen, “verloor rond 16.30 uur tijdens het taxiën een van de binnenbanden”, zegt Joëlle Neeb, woordvoerster van Brussels Airlines. “Alle passagiers verlieten het vliegtuig veilig via een trap en werden opgevangen.” Er werd een ander toestel naar Vilnius gestuurd om de inzittenden woensdagavond nog naar Brussel te vliegen. Er waren zowat 175 passagiers en 6 bemanningsleden aan boord.

De woordvoerster voegt nog toe dat het vliegtuig de toegang tot de startbaan een tijd blokkeerde, maar intussen naar een loods is gesleept. Uit het eerste onderzoek zou blijken dat er een breuk was in de velg, waardoor de band er zou zijn afgevallen, geeft Neeb nog mee.

Op de website van Vilnius Airport wordt gewag gemaakt van een “technisch probleem” bij een vliegtuig, waardoor een taxibaan geblokkeerd raakte en ook de start- en landingsbaan van de luchthaven enkele uren moest worden gesloten. Nadat het vliegtuig van Brussels Airlines in de loop van de avond was weggesleept, konden de activiteiten worden hervat. Volgens de luchthaven had het incident gevolgen voor 24 vluchten, die afgeleid of gecanceld werden, of tijdelijk niet konden opstijgen.