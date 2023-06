Bondscoach Jacky Mathijssen excuseert zich bij Nederlanders en analyseert het gelijkspel: “Bart Verbruggen mag fier zijn op zijn match”

Eigenlijk verdienden België en Nederland om elk een helft te winnen in hun openingsmatch op het EK. Aangezien dat niet kan, werden in de Derby der Landen de punten maar gedeeld. Relaas van een wedstrijd met twee gezichten door de ogen van Jacky Mathijssen.

Jacky Mathijssen had sinds zijn persconferentie van dinsdag een nieuwe bijnaam in Nederland: de Belgische Mourinho. Na de wedstrijd excuseerde de bondscoach zich bij onze noorderburen voor het feit dat ze dinsdag alleen vragen in het Engels mochten stellen: “Ik dacht dat ik daar door de UEFA toe verplicht was, maar blijkbaar zaten er alleen Nederlandstalige journalisten in de zaal. Sorry dus. Ik heb zelfs klachten gekregen van mijn Nederlandse familie.”

Geen Mourinho

Niks te Mourinho, dus. Al deed de manier waarop de Jonge Duivels aan hun match tegen Oranje begonnen ook wat aan de Portugees denken. Met De Ketelaere, Openda en Vertessen stonden er amper drie aanvallend ingestelde spelers aan de aftrap. Da’s wel erg verdedigend.

Openda was een van de weinige aanvallend ingestelde spelers bij de Belgen. — © BELGA

De Jonge Duivels werden in het eerste halfuur dan ook van het kastje naar de muur gespeeld door de Nederlanders. Op het middenveld zagen Keita, Matazo en Raskin af tegen Timber en Gravenberch – heerlijke voetballer, die laatste. “Dat kan gebeuren”, vond Mathijssen. “Dit Nederland heeft ook een heel sterk elftal. Zo dramatisch vond ik het trouwens niet.”

Dat de Belgische beloften in de eerste helft niet op achterstand kwamen, mag een klein wonder heten. Taylor, Ekkelenkamp, Brobbey, allemaal hadden ze de 0-1 aan de voet. Eén keer stond de paal in de weg, veel vaker Koni De Winter. Ongelofelijk sterke wedstrijd van de verdediger van Juventus.

De Nederlandse dominantie zorgde voor de nodige frustratie bij de Belgen. Eerst haalde Matazo stevig uit, daarna kwam Vertessen veel te laat met een tackle. In het Mikheil Meshki-stadion zaten nog geen vierhonderd toeschouwesr – hoe de UEFA er 1.029 telde, is ons een raadsel - maar zo kreeg deze België-Nederland toch een derbytintje. Bij Nigel de Jong, die als directeur voetbal van de Nederlandse bond in de tribune zat, moeten de voetjes gejeukt hebben. De ex-middenvelder kon er zelf ook wat van.

Kracht en geluk

“We hebben ons met kracht en het nodige voetbalgeluk door die moeilijke periode geworsteld”, zag Mathijssen, die nog in de eerste helft bijstuurde. “We hoopten het te kunnen belopen met twee spitsen, maar dat bleek niet het geval. We hebben eerst Yorbe (Vertessen, red.) naar de flank gezet, bij de rust hebben we met Michel-Ange (Balikwisha, red.) vervolgens iemand ingebracht die specifieke kwaliteiten heeft voor die rol. Door die dubbele flanken kwam er ook minder ruimte op het middenveld. We hoopten met die correcties voor een beter blok te kunnen zorgen, maar uiteindelijk werd het meer dan dat.”

Vertessen ging na een tijd op de flank spelen. — © BELGA

Veel meer dan dat. De tactische omschakeling van Mathijssen pakte fenomenaal uit – tóch een beetje Mourinho? – en zo was België na rust veruit de betere ploeg. De Ketelaere kwam na de omzetting veel beter tot zijn recht en zorgde voor dreiging. Al was het vooral de sterk ingevallen Balikwisha die nog dicht bij de winning goal kwam. “Ik denk dat Bart Verbruggen fier mag zijn op de match die hij heeft gespeeld”, aldus Mathijssen. “De Nederlandse bondscoach en ik zeiden het nog bij de handshake na de wedstrijd: het had vanavond ook zomaar 3-3 kunnen zijn.”

Sterk Georgië

Door het gelijkspel in de Derby der Lage Landen is Georgië na een 2-0-overwinning tegen Portugal zowaar de leider in groep A. “Maar dat verrast mij veel minder dan jullie zouden denken”, aldus Mathijssen. “Een thuisland kan altijd iets meer op zo’n toernooi. Ik heb altijd gezegd dat dit een mooie, maar ook een ontzettend moeilijke groep zou worden. Pas na de poulefase zullen we weten of we hier tegen Nederland twee punten hebben verloren of net een gouden punt hebben gepakt. Maar we mogen sowieso trots zijn op deze prestatie.”