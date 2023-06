Bart Verbruggen baalt ondanks fantastische match tegen België op EK U21: “Bij de rust hadden we 3-0 voor moeten staan”

“Of ik de held ben? Ik weet dat ik belangrijk ben geweest met twee reddingen, maar op dit moment ben ik meer teleurgesteld dat we niet hebben gewonnen”, aldus de Nederlander bij de NOS. “Met de hoeveelheid kansen die we hebben gehad, moesten we gewoon winnen. Het is lekker dat ik het team kon helpen. Soms doe je dat aan de bal, soms met saves. Vandaag was het met saves. Dat Nederland met nu echt kent? Ja… Dat zit niet in mijn hoofd, we zijn hier met een missie.”

Nederland was vooral goed voor rust, erna wat minder. “Het kan zijn dat de Belgen tactisch wat veranderd hebben. Het kan ook vermoeidheid zijn, dat moeten we analyseren en fiksen voor de volgende wedstrijd (tegen Portugal, red.). Dat dit door de nederlaag van de Portugezen geen slecht resultaat is? Dat voelt wel anders aan. Bij de rust hadden met 3-0 voor moeten staan en dan speel je de wedstrijd uit. Al kregen de Belgen op den duur wel de overmacht, rond minuut 70. We zijn dus nog een paar keer goed weggekomen.”

Ballon

“Het leek wel op een ballon die leegliep”, aldus bondscoach Erwin van de Looi bij de NOS. “Daardoor moesten we achteruit en Bart Verbruggen heeft ons een paar keergered. We hebben wel onze momenten gehad, maar het was hartstikke dubbel. Het is duidelijk dat we voor hadden moeten staan in de rust. Het heeft meer te maken met spelers die minder hebben gespeeld of terugkomen van een blessure. Quinten Timber, Ryan Gravenberch en Devyne Rensch hadden de meeste moeite. De andere jongens hielden het makkelijk vol. We gaan kijken hoe snel de spelers herstellen, maar we hebben ook goede invallers.”

“We hadden graag gewonnen, maar het had ook anders af kunnen lopen. Dan hadden we ons voor de kop geslagen, dus hier kunnen we mee door.”