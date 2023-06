Yanina Wickmayer klopt ex-winnares Australian Open en bereikt kwartfinales, ook succes in dubbelspel in Gaiba

De 33-jarige Wickmayer, het achtste reekshoofd in Italië, won in drie sets (3-6, 6-4 en 7-5) van de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 127). De partij duurde 2 uur en 16 minuten. Kenin won in 2020 nog de Australian Open, maar zakte vervolgens weg op de wereldranglijst door blessureleed en vormverlies.

Bij de laatste acht wacht voor Wickmayer het Duitse topreekshoofd Tatjana Maria (WTA 66). Zij nam in haar tweede ronde in twee sets (6-3 en 6-3) de maat van de Italiaanse Lisa Pigato (WTA 497).

Naast Wickmayer is er met Ysaline Bonaventure (WTA 93) nog een Belgische actief in Gaiba. De 28-jarige Luikse, het derde reekshoofd, versloeg dinsdag in haar eerste ronde de Spaanse Marina Bassols (WTA 129). Donderdag treft ze in de tweede ronde de Italiaanse Nuria Brancaccio (WTA 184). Magali Kempen (WTA 199) ging er dinsdag in de eerste ronde uit tegen het Italiaanse zevende reekshoofd Lucrezia Stefanini (WTA 118).

In het dubbelspel plaatste Wickmayer zich later woensdag voor de halve finales. Ze versloeg in de kwartfinales (eerste ronde) aan de zijde van de Nederlandse Bibiane Schoofs de Italiaanse wildcards Nuria Brancaccio en Lucrezia Stefanini in 5-7, 7-5 en 10/6 in de supertiebreak. Wickmayer en Schoofs, die het tweede reekshoofd vormen, ontmoeten in de halve finales de Poolse tandem Weronika Falkowska/Katarzyna Piter.