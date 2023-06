Het JBC-filiaal langs de Grote Baan in Houthalen zal in november definitief de deuren sluiten en verhuizen vanwege de geplande werken op de Noord-Zuidverbinding. — © Raymond Lemmens

Het JBC-filiaal langs de Grote Baan in Houthalen zal in november definitief de deuren sluiten vanwege de geplande werken op de Noord-Zuidverbinding. De winkel verhuist naar het pand van de voormalige Jumbo in Zonhoven. “Ook Mayerline en CKS zullen er te vinden zijn.” Intussen lopen de onteigeningen langs de Noord-Zuidverbinding in Houthalen-Helchteren vlot.