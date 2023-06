Red Panthers verslaan Nieuw-Zeeland opnieuw in Hockey Pro League

De Belgische hockeyvrouwen hebben woensdag hun twaalfde wedstrijd in de Hockey Pro League gewonnen. De Red Panthers (FIH 5) versloegen in het Sportcentrum Wilrijkse Plein in Antwerpen Nieuw-Zeeland (FIH 9) met 2-1.

Stéphanie Vanden Borre (1., pc.) en Emily White (15.) bezorgden de Panthers van bondscoach Raoul Ehren een droomstart. Die 2-0 tussenstand bleef lang op het scorebord. Tayla White (56.) prikte nog tegen voor Nieuw-Zeeland, maar daar bleef het bij.

Voor de Panthers was het duel tegen Nieuw-Zeeland het laatste van een vierluik in Antwerpen. Zondag hakten ze de Nieuw-Zeelandse vrouwen met 7-0 de pan in. Voorts kruisten ze tweemaal de degens met Australië (FIH 2). Dat leverde een 0-2 nederlaag en 1-1 gelijkspel (in de daaropvolgende shoot-outs werd met 2-3 verloren) op. In de stand staat België op de vierde plaats met 24 punten uit twaalf duels.

De Belgische hockeyvrouwen kunnen nu even uitblazen voor ze begin juli, opnieuw in Antwerpen, het laatste deel van deze jaargang van de Hockey Pro League afwerken. De Panthers trappen deze reeks van vier wedstrijden op gang met een Derby der Lage Landen tegen Nederland (FIH 1) op 1 juli.