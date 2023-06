Hoe is dit 0-0 kunnen blijven? Jonge Duivels pakken eerste punt op EK na doelpuntenloze, maar spectaculaire Derby der Lage Landen

Jacky Mathijssen heeft sinds zijn persconferentie van dinsdag een nieuwe bijnaam in Nederland: de Belgische Mourinho. Een bijnaam die hij in de openingswedstrijd van de Jonge Duivels op dit EK kracht bijzette. België kwam tegen Nederland zeer verdedigend voor de dag – met De Ketelaere, Openda en Vertessen stonden er amper drie aanvallend ingestelde spelers aan de aftrap.

Nederland begint sterk

De Jonge Duivels werden in het eerste halfuur dan ook van het kastje naar de muur gespeeld door de Nederlanders. Op het middenveld zagen Keita, Matazo en Raskin af tegen Timber en Gravenberch – heerlijke voetballer is die laatste.

Zirkzee in duel met enkele Belgen. — © BELGA

Dat de Belgische beloften in de eerste helft niet op achterstand kwamen, mag een klein wonder heten. Taylor, Ekkelenkamp, Brobbey, allemaal hadden ze de 0-1 aan de voet. Eén keer stond de paal in de weg, veel vaker Koni De Winter. Zeer sterke wedstrijd van de verdediger van Juventus.

Frustraties

De Belgen raakten steeds gefrustreerder. Eerst haalde Matazo stevig uit, daarna kwam Vertessen veel te laat met een tackle. In het Mikheil Meshki-stadion zaten nog geen vierhonderd toeschouwer – hoe de UEFA er 1.029 telde is ons een raadsel - maar zo kreeg deze België-Nederland toch een derbytintje. Bij Nigel de Jong, die als directeur voetbal van de Nederlandse bond in de tribune zat, moeten de voetjes gejeukt hebben. De ex-middenvelder kon er zelf ook wat van.

Ook Oranje liet zich overigens niet onbetuigd. Aanvoerder Timber kreeg terecht geel voor een stevige overtreding op Openda. De vrijschop die daarop volgde, leverde de eerste kans voor de Duivels op. Een goeie voorzet van Raskin werd door De Ketelaere te slap ingeduwd.

Openda kon niet scoren. — © BELGA

Vijf minuten later counterden Vertessen en Openda ook een eerste mogelijkheid uit open spel bij elkaar. Het inspireerde zes landgenoten in de tribunes tot een enthousiaste ‘come on you, Belgium’. De laatste noot van de eerste helft was evenwel voor Openda. De aanvaller van Lens mocht na een heerlijke steekpass van De Ketelaere – daar was eindelijk die coup de génie - alleen op Verbruggen af. De keeper van Anderlecht – toch nog even – zorgde er met een knappe reflex voor dat het bij de rust nog 0-0 stond.

Heel ander België na rust

De Belgen kwamen met een ander gezicht uit de kleedkamer. Balikwisha en Siquet kwamen Vertessen en Patris vervangen. Uitgerekend dat duo zorgde na amper een minuut in de tweede helft voor een nieuwe reuzekans. Een goeie vrijetrap van Siquet werd tegen de lat gedevieerd na een overtreding op Balikwisha. De Belgen putten moed uit die kans.

De wissels – en de donderspeech? - van Mathijssen wierpen ondertussen ook in het spel hun vruchten. Sterk werk van de Belgische Mourinho. Na de inbreng van Baliskwisha en Siquet slaagden de Duivels er veel beter in om de bal in de ploeg te houden. De tweede helft toonde zich zo een pak evenwichtiger dan de eerste. Het was nu Nederland dat op de counter loerde en België dat de beste kansen versierde.

© EPA-EFE

Na een goeie herovering van Raskin pakte De Ketelaere uit met een knappe dribbel om vervolgens maar net naast te trappen. Balikwisha dwong Verbruggen dan weer tot een zweefduik met een krulbal vanop links. Deze keer zetten onze zes vrienden in de tribunes een ‘lalalalalalala’ in. ’t Is dat het Meshki-stadion geen dak heeft, of het ging eraf.

Gescoord werd er uiteindelijk niet meer. Verbruggen ontpopte zich helemaal tot man van de match bij Oranje door Balikwisha een kwartier voor tijd met een knappe voetveeg nog van de winning goal te houden. Aan de overkant deed Maarten Vandevoordt zijn duit in de laatste tien minuten eveneens in het zakje. België en Nederland namen zo elk een helft voor hun rekening, een gelijkspel was dan ook een terecht eindresultaat. Doordat Georgië een paar kilometer verderop Portugal klopte, is het zowaar het thuisland dat de eerste speeldag als leider afsluit. Mocht u het nog niet doorhebben: in groep A kan werkelijk alles (nog).